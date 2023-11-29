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Yedioth Ahronoth: 12 освобождённых ХАМАС заложников доставили в больницы Израиля

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В израильские больницы доставили 12 освобождённых движением ХАМАС заложников, среди которых десять израильтян и два гражданина Таиланда.

Об этом информирует Yedioth Ahronoth.

«Десять израильских заложников, которых ХАМАС удерживал в секторе Газа в течение 52 дней, а также двое граждан Таиланда... прошли первоначальное медицинское обследование. Их доставили в больницы вертолётами ВВС Израиля», — сказано в материале.

Ранее издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера сообщало, что Израиль получил список заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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