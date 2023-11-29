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Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот

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Генассамблея ООН снова приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что члены ООН обеспокоены тем, что Израиль не ушёл с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, несмотря на резолюции СБ ООН и Генассамблеи.

В материале также уточняется, что резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза, не носят обязательного характера.

22 ноября замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Вадим Кулить сообщил, что Израиль атаковал из реактивных систем залпового огня объекты инфраструктуры, которые находятся в сирийском Дамаске, ранения получили четыре человека.

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