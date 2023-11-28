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ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа посмотреть на последствия ударов Израиля

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Палестинское движение ХАМАС приглашает американского предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа после того, как миллиардер приехал в Израиль. Ему предлагается увидеть «масштабы разрушений, причинённых израильскими бомбардировками».
ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа посмотреть на последствия ударов Израиля
  • globallookpress.com
  • © Ron Sachs/Keystone Press Agency

Об этом заявил член руководства движения Усама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте.

«Мы приглашаем его посетить Газу, чтобы он увидел масштабы массовых убийств и разрушений, совершённых против народа Газы, в соответствии со стандартами объективности и достоверности», — цитирует Хамдана The Jerusalem Post.

Газета отмечает, что 27 ноября Маск посетил место нападения ХАМАС на Израиль и заявил о  намерении сделать всё необходимое, чтобы «остановить распространение ненависти».

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