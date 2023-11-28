Посол Палестины заявил о необходимости переговоров с Израилем

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что проведение переговоров с Израилем «даже не можно, а нужно».

По его словам, для их организации необходимо взаимодействие мирового сообщества, передаёт ТАСС.

«Я думаю, если решит международная арена, европейцы, американцы что-то сделают, нажмут на Израиль, то, конечно, можно провести переговоры», — добавил посол.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что семь стран создали контактную группу по ситуации в Газе, в неё вошли: Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия.