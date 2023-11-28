Небензя: Сирия на грани втягивания в ближневосточный конфликт

Сирия находится на грани втягивания в масштабный конфликт на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Заявление было сделано на заседании Совета Безопасности.

«В настоящий момент тяжёлая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта. Страна, как и ряд её соседей по региону, буквально балансирует на грани втягивания в масштабную конфронтацию», — сказал Небензя.

27 ноября МИД России осудил авиаудары израильской авиации по международному аэропорту Дамаска в Сирии и призвал прекратить атаки.