ЦАХАЛ: в секторе Газа произошли взрывы, это нарушение условий перемирия
- AFP
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«В одной из локаций террористы также открыли стрельбу по военнослужащим, которые ответили огнём. В ходе инцидентов несколько солдат получили лёгкие ранения. В обоих инцидентах войска находились на позициях в рамках оперативной паузы», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено на два дня в ближайшие часы.