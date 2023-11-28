ЦАХАЛ: в секторе Газа произошли взрывы, это нарушение условий перемирия

За последний час три взрывных устройства сработали рядом с израильскими военнослужащими в двух разных местах на севере сектора Газа, это нарушение условий перемирия, заявила армия Израиля.

«В одной из локаций террористы также открыли стрельбу по военнослужащим, которые ответили огнём. В ходе инцидентов несколько солдат получили лёгкие ранения. В обоих инцидентах войска находились на позициях в рамках оперативной паузы», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено на два дня в ближайшие часы.