Yle: мэрия Турку выкупила за €1,6 млн здание генконсульства России в Финляндии

Мэрия города Турку выкупила здание, где располагалось ранее генконсульство России в Финляндии, за €1,6 млн.

«Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец Senaatti и город договорились о цене покупки в €1,6 млн», — говорится в сообщении Yle.

Кроме того, мэрия одобрила снесение здания и возведение на его месте нового.

Российский МИД ранее объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с конфронтационными шагами финской стороны.

Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.

При этом канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что республика отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.