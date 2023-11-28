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Yle: мэрия Турку выкупила за €1,6 млн здание генконсульства России в Финляндии

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Мэрия города Турку выкупила здание, где располагалось ранее генконсульство России в Финляндии, за €1,6 млн.
Yle: мэрия Турку выкупила за €1,6 млн здание генконсульства России в Финляндии
  • Gettyimages.ru
  • © TanyaSv

«Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец Senaatti и город договорились о цене покупки в €1,6 млн», — говорится в сообщении Yle.

Кроме того, мэрия одобрила снесение здания и возведение на его месте нового.

Российский МИД ранее объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с конфронтационными шагами финской стороны.

Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.

При этом канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что республика отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

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