Захарова заявила о бездействии США в вопросе создания палестинского государства

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что слова президента США Джо Байдена о двухгосударственном подходе в ближневосточном кризисе расходятся с реальными шагами американской стороны, которая демонстрирует бездеятельность в данном направлении.

«Отдельные элементы, связанные с заявлением о двухгосударственном подходе, безусловно, являются важными, но хотела бы подчеркнуть, что за этими заявлениями Байдена... должны идти и конкретные действия, направленные на реализацию того, под чем буквально каждая администрация США подписывалась», — сказала она.

Захарова отметила, что даже затрудняется сказать, кто бы из властей США не произносил фразу о двухгосударственном подходе, однако после декларации данного постулата так ничего и не следовало.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности.