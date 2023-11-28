Захарова заявила о бездействии США в вопросе создания палестинского государства
- РИА Новости
«Отдельные элементы, связанные с заявлением о двухгосударственном подходе, безусловно, являются важными, но хотела бы подчеркнуть, что за этими заявлениями Байдена... должны идти и конкретные действия, направленные на реализацию того, под чем буквально каждая администрация США подписывалась», — сказала она.
Захарова отметила, что даже затрудняется сказать, кто бы из властей США не произносил фразу о двухгосударственном подходе, однако после декларации данного постулата так ничего и не следовало.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности.