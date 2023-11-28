«СТРАНА.ua»: в США отправится десант депутатов из партии Зеленского

Депутатский десант из партии «Слуга народа» отправится в Соединённые Штаты для убеждения конгрессменов в необходимости продолжать поддержку Киева.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на неназванных парламентариев.

Представители пропрезидентской партии в Верховной раде сообщили, что это является ключевым вопросом поездки, которая состоится в конце недели.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что финансовая помощь Украине со стороны США на сегодняшний день переживает критический момент в связи с отсутствием гибкости в вопросе объёма пакетов помощи.