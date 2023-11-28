RT в Telegram
Подпишись

«СТРАНА.ua»: в США отправится десант депутатов из партии Зеленского

Короткая ссылка
Депутатский десант из партии «Слуга народа» отправится в Соединённые Штаты для убеждения конгрессменов в необходимости продолжать поддержку Киева.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на неназванных парламентариев.

Представители пропрезидентской партии в Верховной раде сообщили, что это является ключевым вопросом поездки, которая состоится в конце недели.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что финансовая помощь Украине со стороны США на сегодняшний день переживает критический момент в связи с отсутствием гибкости в вопросе объёма пакетов помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить