RT в Telegram
Подпишись

«Рёнхап»: КНДР начала восстановление блокпостов на границе с Южной Кореей

Короткая ссылка
Северная Корея начала восстанавливать блокпосты на границе с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
«Рёнхап»: КНДР начала восстановление блокпостов на границе с Южной Кореей
  • РИА Новости

«Сейчас только на нескольких постах проводятся работы по восстановлению», — приводятся слова представителя Вооружённых сил Республики Корея.

Агентство опубликовало фото, на которых, как утверждается, военные Северной Кореи устанавливают временные посты.

В Сеуле уверены, что северокорейские власти восстановят все посты, поскольку они имеют важное значение для наблюдения.

Ранее в КНДР заявили, что немедленно возобновят все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить