«Рёнхап»: КНДР начала восстановление блокпостов на границе с Южной Кореей

Северная Корея начала восстанавливать блокпосты на границе с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Сейчас только на нескольких постах проводятся работы по восстановлению», — приводятся слова представителя Вооружённых сил Республики Корея.

Агентство опубликовало фото, на которых, как утверждается, военные Северной Кореи устанавливают временные посты.

В Сеуле уверены, что северокорейские власти восстановят все посты, поскольку они имеют важное значение для наблюдения.

Ранее в КНДР заявили, что немедленно возобновят все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года.