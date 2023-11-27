MWM: российский истребитель Су-30СМ успешно уничтожает безэкипажные катера ВСУ

Используемый в зоне СВО российский истребитель Су-30СМ успешно справляется с задачами по уничтожению украинских безэкипажных катеров, утверждают аналитики Military Watch Magazine.

Авторы публикации отметили уникальную манёвренность и выносливость российского самолёта. Особое внимание журналисты обратили на внедрение РЛС с решёткой Н011М «Барс» с дальностью обнаружения 400 км.

«Этот радар, один из крупнейших на истребителях за всю историю, обеспечивает очень высокую степень ситуационной осведомлённости о... целях, облегчая эффективное наведение для вооружения», — говорится в материале издания.

Ранее Минобороны России показало, как экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М Черноморского флота уничтожают безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ.

Лётчики обнаружили противника во время патрулирования берегов Крыма. В ведомстве уточнили, что истребители и фронтовые бомбардировщики уничтожают цели из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.