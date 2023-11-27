Израиль и Маск достигли договорённостей об использовании Starlink в Газе

Американский предприниматель Илон Маск и Министерство связи Израиля достигли предварительных договорённостей касательно использования в секторе Газа спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил глава израильского ведомства Шломо Кархи.

О намерении предоставить спутниковую связь оказывающим помощь в секторе Газа международно признанным организациям Маск заявил в конце октября. Как стало известно, предварительные договорённости по этой линии уже достигнуты.

«В результате этого важного соглашения спутниковые аппараты Starlink смогут эксплуатироваться в Израиле, включая сектор Газа, только с разрешения Министерства связи», — написал Кархи в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Маск и президент Израиля Ицхак Герцог планируют обсудить антисемитизм в социальных сетях.