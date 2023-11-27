Израиль и Маск достигли договорённостей об использовании Starlink в Газе
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О намерении предоставить спутниковую связь оказывающим помощь в секторе Газа международно признанным организациям Маск заявил в конце октября. Как стало известно, предварительные договорённости по этой линии уже достигнуты.
«В результате этого важного соглашения спутниковые аппараты Starlink смогут эксплуатироваться в Израиле, включая сектор Газа, только с разрешения Министерства связи», — написал Кархи в соцсети X.
Ранее сообщалось, что Маск и президент Израиля Ицхак Герцог планируют обсудить антисемитизм в социальных сетях.