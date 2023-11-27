Ушаков: палестино-израильский конфликт «полыхает» из-за политики США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что палестино-израильский конфликт «полыхает» из-за деструктивной политики Соединённых Штатов.

Об этом он сказал, выступая на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Опять из-за деструктивной политики США, из-за их стремления непременно самим, единолично развязать палестинский узел», — сказал Ушаков, комментируя ситуацию с «полыхающим» конфликтом.

По его мнению, «нынешний сценарий в виде происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта, в принципе, был предсказуем».

Ранее сообщалось, что израильская армия возобновит боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия.