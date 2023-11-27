RT в Telegram
Подпишись

Ушаков: палестино-израильский конфликт «полыхает» из-за политики США

Короткая ссылка
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что палестино-израильский конфликт «полыхает» из-за деструктивной политики Соединённых Штатов.
Ушаков: палестино-израильский конфликт «полыхает» из-за политики США
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Опять из-за деструктивной политики США, из-за их стремления непременно самим, единолично развязать палестинский узел», — сказал Ушаков, комментируя ситуацию с «полыхающим» конфликтом.

По его мнению, «нынешний сценарий в виде происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта, в принципе, был предсказуем».

Ранее сообщалось, что израильская армия возобновит боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить