Fox: американские военные задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена
Предполагаемые пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены американскими военными.
По данным телеканала Fox News, экипаж и груз на судне не пострадали.
Отмечается, что в перехвате авианосцу USS Mason помог японский эсминец.
Ранее в АР сообщили, что связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у Йемена.
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