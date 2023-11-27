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Fox: американские военные задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена

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Предполагаемые пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены американскими военными.

По данным телеканала Fox News, экипаж и груз на судне не пострадали.

Отмечается, что в перехвате авианосцу USS Mason помог японский эсминец.

Ранее в АР сообщили, что связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у Йемена.

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