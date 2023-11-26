Движение транспорта на всех трассах Приднестровья приостановили из-за непогоды

Власти Приднестровья объявили о приостановке движения транспорта по всем трассам региона.

«Решение приостановить движение на дорогах принято в целях обеспечения безопасности граждан», — сообщила пресс-служба ГАИ в соцсетях.

Уточняется, что на выездах из городов дежурят экипажи ГАИ и рекомендуют водителям вернуться домой.

Ранее сообщалось, что около 400 населённых пунктов Румынии осталось без электроэнергии из-за метели и сильного ветра.

Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей.