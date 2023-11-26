Движение транспорта на всех трассах Приднестровья приостановили из-за непогоды
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«Решение приостановить движение на дорогах принято в целях обеспечения безопасности граждан», — сообщила пресс-служба ГАИ в соцсетях.
Уточняется, что на выездах из городов дежурят экипажи ГАИ и рекомендуют водителям вернуться домой.
Ранее сообщалось, что около 400 населённых пунктов Румынии осталось без электроэнергии из-за метели и сильного ветра.
Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей.