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Движение транспорта на всех трассах Приднестровья приостановили из-за непогоды

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Власти Приднестровья объявили о приостановке движения транспорта по всем трассам региона.
Движение транспорта на всех трассах Приднестровья приостановили из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © tacojim

«Решение приостановить движение на дорогах принято в целях обеспечения безопасности граждан», — сообщила пресс-служба ГАИ в соцсетях.

Уточняется, что на выездах из городов дежурят экипажи ГАИ и рекомендуют водителям вернуться домой.

Ранее сообщалось, что около 400 населённых пунктов Румынии осталось без электроэнергии из-за метели и сильного ветра.

Школы в пяти уездах Румынии в понедельник, 27 ноября, переведены на дистанционное обучение из-за сильных метелей.

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