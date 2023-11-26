Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели четырёх своих командиров
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Об этом организация сообщает в Telegram.
В заявлении сказано, что командиры «Бригады аль-Кассама» погибли в сражении «Потоп Аль-Аксы».
Уточняется, что среди них — член военного совета «Бригад аль-Кассама» и командир её «Северной бригады» Ахмед аль-Гандур по прозвищу Абу Анас.
При этом не сообщается, когда и при каких обстоятельствах они погибли.
24 ноября представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что израильская армия возобновит боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия.