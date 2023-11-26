Папа Римский Франциск сообщил, что у него воспаление лёгких

Папа Римский Франциск заявил, что у него воспаление лёгких.

Об этом информирует РИА Новости.

В ходе традиционного воскресного обращения он заявил, что не может выступить из окна Апостольского дворца, так как у него проблема с воспалением лёгких.

За него выступил представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида — автор проповедей понтифика.

При этом Папа Римский подтвердил планы поехать 1 декабря в Дубай на климатическую конференцию ООН.

23 ноября он пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в ОАЭ.