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Захарова: видео с молотком Сунака является доказательством манипуляции данными

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Пример редактирования видео с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком является доказательством манипуляции данными со стороны Лондона, к которой Запад часто прибегает в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: видео с молотком Сунака является доказательством манипуляции данными
  • AP
  • © Molly Darlington

Дипломат обратила внимание на видео с Сунаком, который неправильно пользовался молотком. За это его высмеяли члены лейбористской партии.

Захарова подчеркнула, что в оригинальном видео британского премьера специально попросили использовать боковую часть молотка.

«Лейбористская партия же опубликовала в своём аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал», — написала она в Telegram.

Захарова отметила, что именно это в отношении России делают представители Запада, когда вырывают из контекста видео, аудиозаписи или куски цитат, и преподносят всё это с противоположным смыслом.

«А последующие опровержения, основанные на фактах, предпочитают не видеть или же их сознательно замалчивают. Это и есть манипуляция информацией, те самые «фейки», которые убивают мир», — добавила она.

В сентябре Захарова в интервью корреспонденту RT France Игорю Курашенко заявила, что слухи об «изоляции» России на международной арене уже стали анекдотом, особенно на фоне работы российской делегации на площадке Генассамблеи ООН.

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