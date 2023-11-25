Захарова: видео с молотком Сунака является доказательством манипуляции данными
- AP
- © Molly Darlington
Дипломат обратила внимание на видео с Сунаком, который неправильно пользовался молотком. За это его высмеяли члены лейбористской партии.
Захарова подчеркнула, что в оригинальном видео британского премьера специально попросили использовать боковую часть молотка.
«Лейбористская партия же опубликовала в своём аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал», — написала она в Telegram.
Захарова отметила, что именно это в отношении России делают представители Запада, когда вырывают из контекста видео, аудиозаписи или куски цитат, и преподносят всё это с противоположным смыслом.
«А последующие опровержения, основанные на фактах, предпочитают не видеть или же их сознательно замалчивают. Это и есть манипуляция информацией, те самые «фейки», которые убивают мир», — добавила она.
В сентябре Захарова в интервью корреспонденту RT France Игорю Курашенко заявила, что слухи об «изоляции» России на международной арене уже стали анекдотом, особенно на фоне работы российской делегации на площадке Генассамблеи ООН.