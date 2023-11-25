Армия КНР проведёт военные учения на границе с Мьянмой

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 25 ноября начинает военные учения на границе с Мьянмой.

Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли.

Как передаёт РИА Новости, НОАК организовала армейские подразделения для проведения военных учений на китайской стороне китайско-мьянманской границы с 25 ноября.

Задача учений — проверка мобильности, пограничного контроля и огневой мощи воинских частей.

23 ноября в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщили, что боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы в Бенгальском заливе.