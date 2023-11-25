RT в Telegram
Подпишись

В ЦАХАЛ сообщили о сбитой ракете, выпущенной из Ливана по беспилотнику Израиля

Короткая ссылка
Армия обороны Израиля сообщила, что военные сбили ракету класса «земля-воздух», выпущенную со стороны Ливана по израильскому беспилотнику.

«Армия обороны Израиля сбила ракету... выпущенную из Ливана по БПЛА ЦАХАЛ... В ответ на этот пуск истребители ЦАХАЛ нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры «Хезболлах», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Ранее движение «Хезболла» заявило об ударе по позициям израильских войск на границе с Ливаном.

Израиль также подвергся новому обстрелу, в ходе которого с территории Ливана было выпущено около 30 ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить