В ЦАХАЛ сообщили о сбитой ракете, выпущенной из Ливана по беспилотнику Израиля

Армия обороны Израиля сообщила, что военные сбили ракету класса «земля-воздух», выпущенную со стороны Ливана по израильскому беспилотнику.

«Армия обороны Израиля сбила ракету... выпущенную из Ливана по БПЛА ЦАХАЛ... В ответ на этот пуск истребители ЦАХАЛ нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры «Хезболлах», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Ранее движение «Хезболла» заявило об ударе по позициям израильских войск на границе с Ливаном.

Израиль также подвергся новому обстрелу, в ходе которого с территории Ливана было выпущено около 30 ракет.