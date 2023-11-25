В ЦАХАЛ сообщили о сбитой ракете, выпущенной из Ливана по беспилотнику Израиля
«Армия обороны Израиля сбила ракету... выпущенную из Ливана по БПЛА ЦАХАЛ... В ответ на этот пуск истребители ЦАХАЛ нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры «Хезболлах», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Ранее движение «Хезболла» заявило об ударе по позициям израильских войск на границе с Ливаном.
Израиль также подвергся новому обстрелу, в ходе которого с территории Ливана было выпущено около 30 ракет.