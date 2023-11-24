Дипломаты из Британии почтили в Мурманске память воинов и тружеников тыла
- Gettyimages.ru
- © Galen Rowell
Об этом сообщило посольство Великобритании в России.
В ноябре во многих странах вспоминают павших в годы Первой и Второй мировых войн и в последующих военных конфликтах, отметили в посольстве.
«В этой связи представители посольств Великобритании и США посетили город-герой Мурманск, чтобы отдать дань памяти британским и советским воинам и труженикам тыла», — цитирует РИА Новости сообщение.
Атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл, в частности, почтил память погибших на мемориале подводной лодки «Курск».
«Мы будем всегда чтить советских и британских моряков — участников Арктических конвоев — и лётчиков наших стран, которые совместно защищали корабли, доставлявшие столь необходимые грузы в Советский Союз через порты Мурманска и Архангельска», — сказано в заявлении Когхилла.
Новый посол Великобритании в Москве Найджел Кейси накануне в первом обращении к россиянам заявил, что поддержание отношений с Россией важно для Лондона как никогда.