Дипломаты из Британии почтили в Мурманске память воинов и тружеников тыла

Дипломаты из Британии и США посетили Мурманск, чтобы почтить память британских и советских воинов и тружеников тыла.

Об этом сообщило посольство Великобритании в России.

В ноябре во многих странах вспоминают павших в годы Первой и Второй мировых войн и в последующих военных конфликтах, отметили в посольстве.

«В этой связи представители посольств Великобритании и США посетили город-герой Мурманск, чтобы отдать дань памяти британским и советским воинам и труженикам тыла», — цитирует РИА Новости сообщение.

Атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл, в частности, почтил память погибших на мемориале подводной лодки «Курск».

«Мы будем всегда чтить советских и британских моряков — участников Арктических конвоев — и лётчиков наших стран, которые совместно защищали корабли, доставлявшие столь необходимые грузы в Советский Союз через порты Мурманска и Архангельска», — сказано в заявлении Когхилла.

Новый посол Великобритании в Москве Найджел Кейси накануне в первом обращении к россиянам заявил, что поддержание отношений с Россией важно для Лондона как никогда.