МИД: Россия ответит на решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», — отметила она.
Захарова заявила, что Россия расценивает как очередной враждебный шаг решение руководства Молдавии присоединиться к санкциям.
Ранее Захарова отметила, что за последний год Кишинёв занимался выдавливанием российских СМИ, присоединился к антироссийским санкциям ЕС и ввёл ограничения на въезд в страну россиян.