RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия ответит на решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям

Короткая ссылка
Россия не оставит без ответа решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.
МИД: Россия ответит на решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», — отметила она.

Захарова заявила, что Россия расценивает как очередной враждебный шаг решение руководства Молдавии присоединиться к санкциям.

Ранее Захарова отметила, что за последний год Кишинёв занимался выдавливанием российских СМИ, присоединился к антироссийским санкциям ЕС и ввёл ограничения на въезд в страну россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить