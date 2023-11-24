МИД: Россия ответит на решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям

Россия не оставит без ответа решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», — отметила она.

Захарова заявила, что Россия расценивает как очередной враждебный шаг решение руководства Молдавии присоединиться к санкциям.

Ранее Захарова отметила, что за последний год Кишинёв занимался выдавливанием российских СМИ, присоединился к антироссийским санкциям ЕС и ввёл ограничения на въезд в страну россиян.