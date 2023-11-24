В Кремле назвали чушью сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

В Кремле назвали чушью сообщения The Washington Post о том, что Россия и Китай якобы обсуждали строительство тоннеля под Керченским проливом.

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, его цитирует ТАСС.

Американская газета ранее писала, что Россия и КНР якобы могут построить подводный тоннель под Керченским проливом стоимостью $5 млрд в качестве безопасной альтернативы Крымскому мосту.