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В Кремле назвали чушью сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

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В Кремле назвали чушью сообщения The Washington Post о том, что Россия и Китай якобы обсуждали строительство тоннеля под Керченским проливом.
В Кремле назвали чушью сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, его цитирует ТАСС.

Американская газета ранее писала, что Россия и КНР якобы могут построить подводный тоннель под Керченским проливом стоимостью $5 млрд в качестве безопасной альтернативы Крымскому мосту.

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