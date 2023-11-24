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В МИД России прокомментировали слухи о якобы смене посла в США

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В МИД России прокомментировали слухи о якобы возможной смене российского посла в Соединённых Штатах Анатолия Антонова.
В МИД России прокомментировали слухи о якобы смене посла в США
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что регулярно бывают в Кремле и ничего не знают о слухах, в том числе и этих.

«Подпишитесь на аккаунты МИД в соцсетях», — сказали в МИД, призвав не читать анонимные источники.

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