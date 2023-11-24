Аналитики объяснили рост протестных настроений в Европе

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк рассказали в беседе с RT, что влияет на рост протестных настроений в Европе.

«Мы наблюдаем уже более пяти лет постепенный рост числа выступлений, демонстраций, митингов, в том числе несогласованных и несанкционированных. Митинги даже были в период ковидных ограничений — это показатель серьёзной активности граждан разных стран. Не только большие города являются площадкой, куда стремятся, чтобы провести митинг, шествие. Мы наблюдаем, что растёт активность и на периферии. Это как раз и есть тот самый признак недовольства масс, граждан, общества», — подчеркнула Ерёмина.

По её словам, уже всем очевидно, что всё «идёт к ослаблению».

«Экономика не развивается, люди теряют рабочие места каждый день, происходят банкротства. Но при этом зарабатывают транснациональные корпорации. Оснований более чем достаточно. Но тут ещё добавляются совершенно новые угрозы: это угрозы, связанные с конфликтами, прежде всего Ближний Восток. Число беженцев будет расти, а это социальная нагрузка на общество», — объяснила аналитик.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что Брюссель руководствуется не интересами граждан ЕС, а политической конъюнктурой.

«Правило «Чужакам — всё, а свои заплатят больше налогов, у них будет больше проблем» начинает очень сильно раздражать страны, где ещё остались хоть какие-то намёки на гражданское общество. Поэтому мы видим всё больше и больше противоречий, внутренних конфликтов. Всё больше политиков, которые ориентированы на внутренние проблемы и заботы о гражданах, побеждают на выборах или врываются на политический Олимп. Конечно, такое количество противоречий может создать все условия для начала гражданской войны в Европе», — заключил собеседник RT.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что градус конфликта в Европе растёт ускоренными темпами.

13 ноября он заявил о движении Европы к гражданской войне из-за мигрантов.

Также сообщалось, что в Дублине после нападения мужчины с ножом начались массовые беспорядки.