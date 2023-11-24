Еврокомиссар Ленарчич заявил о нарушении международного права при осаде Газы

Факт нарушения международного права выявили в ходе осады сектора Газа. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Комментируя испанской газете El País слова одного из журналистов, что в ходе осады сектора Газа было нарушено международное право, Ленарчич ответил, что это можно выразить по-разному.

«Да, можно это выразить по-разному: это не соответствует международному праву», — подтвердил он.

Ленарчич высказал мнение, согласно которому частичное возобновление поставок воды и топлива лишь немного смягчило блокаду Газы.

Ранее поступила информация, что армия Израиля пропустила в сектор Газа восемь цистерн с топливом и газом.