В Газу будет ежедневно поступать 130 тысяч литров дизельного топлива

Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что с начала перемирия в сектор Газа из Египта будет ежедневно доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива.

Как передаёт его слова ТАСС, в рамках договорённостей о перемирии из Египта в сектор Газа будет ежедневно поступать 130 тыс. литров дизельного топлива и четыре цистерны с газом.

Ранее армия Израиля пропустила в сектор Газа по четыре цистерны с топливом и газом в рамках четырёхдневного прекращения боевых действий.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что по меньшей мере 36 палестинцев, которые застряли на территории Египта после начала боевых действий в секторе Газа, начали возвращаться в анклав.