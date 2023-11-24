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В Газу будет ежедневно поступать 130 тысяч литров дизельного топлива

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Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что с начала перемирия в сектор Газа из Египта будет ежедневно доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива.
В Газу будет ежедневно поступать 130 тысяч литров дизельного топлива
  • AFP
  • © Khaled DESOUKI

Как передаёт его слова ТАСС, в рамках договорённостей о перемирии из Египта в сектор Газа будет ежедневно поступать 130 тыс. литров дизельного топлива и четыре цистерны с газом.

Ранее армия Израиля пропустила в сектор Газа по четыре цистерны с топливом и газом в рамках четырёхдневного прекращения боевых действий.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что по меньшей мере 36 палестинцев, которые застряли на территории Египта после начала боевых действий в секторе Газа, начали возвращаться в анклав.

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