Times of Israel: Израиль призвал жителей не возвращаться на север сектора Газа

Израильские военные призвали местных жителей не возвращаться на север сектора Газа, так как регион по-прежнему остаётся военной зоной. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Армия обороны Израиля сбросила листовки над Газой, призывая жителей не возвращаться в свои дома в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что регион остаётся зоной конфликта, несмотря на четырёхдневное прекращение боевых действий.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступил в силу в 08:00 мск.

Позднее была объявлена воздушная тревога в населённых пунктах Израиля, расположенных близ сектора Газа.