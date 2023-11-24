Times of Israel: Израиль призвал жителей не возвращаться на север сектора Газа
«Армия обороны Израиля сбросила листовки над Газой, призывая жителей не возвращаться в свои дома в секторе Газа», — говорится в заявлении.
Отмечается, что регион остаётся зоной конфликта, несмотря на четырёхдневное прекращение боевых действий.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступил в силу в 08:00 мск.
Позднее была объявлена воздушная тревога в населённых пунктах Израиля, расположенных близ сектора Газа.