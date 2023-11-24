Воздушная тревога прозвучала в израильском кибуце у границы с сектором Газа

Сирены воздушной тревоги сработали в кибуце Нир-Ам, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ. «В кибуце Нир-Ам, израильской общине недалеко от сектора Газа, зазвучали сирены», — говорится в сообщении. Днём ранее в Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.