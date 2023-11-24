STT: в Хельсинки россияне регулярно несут цветы к сожжённому танку Т-72

Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожжённому российскому танку Т-72.

Об этом сообщил председатель организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники, Каспер Канносто.

«Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз», — передаёт агентство STT.

По словам Канносто, россияне приносят к танку цветы и ленты, когда там никого нет.

«Во вторник четверо молодых россиян спели рядом с ним гимн России, но ушли, когда им сказали прекратить», — цитирует Канносто РИА Новости.

В мае в Амстердаме люди принесли цветы к подбитому на Украине российскому танку.

Также сообщалось, что в Эстонии на границе оштрафовали водителя за георгиевскую ленточку в машине.