STT: в Хельсинки россияне регулярно несут цветы к сожжённому танку Т-72
Об этом сообщил председатель организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники, Каспер Канносто.
«Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз», — передаёт агентство STT.
По словам Канносто, россияне приносят к танку цветы и ленты, когда там никого нет.
«Во вторник четверо молодых россиян спели рядом с ним гимн России, но ушли, когда им сказали прекратить», — цитирует Канносто РИА Новости.
В мае в Амстердаме люди принесли цветы к подбитому на Украине российскому танку.
Также сообщалось, что в Эстонии на границе оштрафовали водителя за георгиевскую ленточку в машине.