В Газе сообщили, что количество жертв из-за ударов Израиля достигло 14 854

Количество погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля по анклаву достигло 14 854 человек.

Об этом сообщает информационный центр властей палестинского анклава.

Как передаёт РИА Новости, количеств раненых при этом превысило 36 тыс. человек.

Также сообщается, что число пропавших без вести превысило семь тысяч человек, их тела могут находиться под завалами разбомблённых зданий.

19 ноября власти сектора Газа сообщили, что число погибших с 7 октября в секторе Газа гражданских лиц превысило 13 тыс., 5,5 тыс. из них — дети.