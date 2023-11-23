Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали на границе Таиланда с Малайзией
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Как сообщает тайское издание Bangkok Post со ссылкой на Иммиграционное бюро, поводом к задержанию россиянина послужила просроченная виза. Когда пограничные полицейские стали наводить о нём справки, то выяснили, что на задержанного выписано «красное уведомление» Интерпола.
По данным издания, россиянина разыскивают за участие в преступной группировке, которая проводила нелегальные денежные операции в Москве.
Ранее стало известно, что на границе Молдавии с Румынией задержали 48-летнего разыскиваемого Интерполом россиянина.