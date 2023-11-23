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«Пул Первого»: Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один

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Белорусский лидер Александр Лукашенко пообщался один на один с президентом России Владимиром Путиным после завершения саммита ОДКБ в Минске.
«Пул Первого»: Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один
  • РИА Новости

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. — RT) состоялась и… продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе — на «Аурусе», — сказано в сообщении.

Ранее во Дворце независимости в Минске состоялся саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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