Генерал-полковник Андрей Сердюков утверждён в должности начальника Объединённого штаба ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В должности начальника Объединённого штаба ОДКБ утверждён генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич», — сказано в заявлении.

На саммите ОДКБ в Минске, который состоялся 23 ноября под председательством белорусского президента Александра Лукашенко, прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В ней приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Сессия прошла в узком составе и в формате пленарного заседания. Лидеры обсудили состояние и перспективы развития международной и региональной безопасности.

Пресс-служба ОДКБ напомнила, что председательство в 2024 году переходит к Казахстану. Токаев представил приоритеты страны, которые предстоит реализовать в ОДКБ в следующем году.

Также во время пленарного заседания главы государств утвердили документы по развитию военной составляющей организации. Кроме того, Советом коллективной безопасности приняты решения о мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ и утверждено положение об Объединённом пресс-центре ОДКБ.

В ходе заседаний уставных органов высокую оценку получила деятельность начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в период с 2015 по 2023 год.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что следующий саммит организации планируется провести в IV квартале следующего года в Астане.