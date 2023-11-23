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Посольство: Россия и Норвегия ведут диалог о работе пункта пропуска на границе

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Россия и Норвегия ведут диалог о работе пункта пропуска на границе, сообщили в российском посольстве в Осло.
Посольство: Россия и Норвегия ведут диалог о работе пункта пропуска на границе
  • Gettyimages.ru

«Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что существуют основания рассчитывать, что КПП не будет закрыт.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с Россией.

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