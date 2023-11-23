МЧС России доставит новую партию гумпомощи для Газы
- РИА Новости
По данным ведомства, самолёт уже вылетел из аэропорта Минеральные Воды в аэропорт Эль-Ариш. По прилёте специалисты передадут груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в Газу.
Указывается, что в 28 т гумпомощи вошли постельные принадлежности, детское питание, продукты и средства личной гигиены.
Ранее сообщалось, что в Ереван прибыл спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.