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МЧС России доставит новую партию гумпомощи для Газы

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Самолёт Ил-76 МЧС России доставит очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, говорится в заявлении министерства.
МЧС России доставит новую партию гумпомощи для Газы
  • РИА Новости

По данным ведомства, самолёт уже вылетел из аэропорта Минеральные Воды в аэропорт Эль-Ариш. По прилёте специалисты передадут груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в Газу.

Указывается, что в 28 т гумпомощи вошли постельные принадлежности, детское питание, продукты и средства личной гигиены.

Ранее сообщалось, что в Ереван прибыл спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.

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