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В МИД заявили, что вывоз обманутых россиян из Мьянмы осложнён ситуацией в стране

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Вывоз обманутых россиян из Мьянмы осложнён из-за военно-политической ситуации в стране. Об этом заявили в МИД России.
В МИД заявили, что вывоз обманутых россиян из Мьянмы осложнён ситуацией в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Puddy

Ранее в СМИ появилась информация, что двух россиян, приехавших на работу, обманули и «продали» в Мьянме.

«Возможности их безопасного выезда из населённого пункта Лоукайн в настоящее время крайне ограничены», — приводит РИА Новости заявление дипломатов.

В МИД подчеркнули, что с конца октября военные Мьянмы ведут боевые действия против местных этнических группировок.

Ранее стало известно, что из сектора Газа удалось вывести 653 россиянина из 900 обратившихся за помощью.

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