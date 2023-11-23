В МИД заявили, что вывоз обманутых россиян из Мьянмы осложнён ситуацией в стране
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Ранее в СМИ появилась информация, что двух россиян, приехавших на работу, обманули и «продали» в Мьянме.
«Возможности их безопасного выезда из населённого пункта Лоукайн в настоящее время крайне ограничены», — приводит РИА Новости заявление дипломатов.
В МИД подчеркнули, что с конца октября военные Мьянмы ведут боевые действия против местных этнических группировок.
Ранее стало известно, что из сектора Газа удалось вывести 653 россиянина из 900 обратившихся за помощью.