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Al Jadeed: сын депутата парламента Ливана погиб при израильском ударе

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Сын депутата парламента Ливана Мухаммеда Раада погиб при израильском ударе.

Об этом информирует Al Jadeed.

Отмечается, что в посёлке Бейт-Яхун на юге Ливана израильские ракеты попали в один из домов.

По данным телеканала, погибли четыре человека, в том числе сын Раада.

Мухаммед Раада — представитель «Хезболлы» и глава фракции «Верность сопротивлению». 

Ранее Армия Израиля заявила об ударах по целям «Хезболлы» в Ливане.

Также военкор RT Жоэль Марун показал видео с фосфорным обстрелом юга Ливана со стороны ЦАХАЛ.

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