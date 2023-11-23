Al Jadeed: сын депутата парламента Ливана погиб при израильском ударе

Сын депутата парламента Ливана Мухаммеда Раада погиб при израильском ударе.

Об этом информирует Al Jadeed.

Отмечается, что в посёлке Бейт-Яхун на юге Ливана израильские ракеты попали в один из домов.

По данным телеканала, погибли четыре человека, в том числе сын Раада.

Мухаммед Раада — представитель «Хезболлы» и глава фракции «Верность сопротивлению».

Ранее Армия Израиля заявила об ударах по целям «Хезболлы» в Ливане.

Также военкор RT Жоэль Марун показал видео с фосфорным обстрелом юга Ливана со стороны ЦАХАЛ.