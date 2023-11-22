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Армия Израиля провела операцию в штаб-квартире северной бригады ХАМАС

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Израильская армия сообщила, что солдаты бригады «Гивати» провели операцию в штаб-квартире северной бригады ХАМАС в секторе Газа.
Армия Израиля провела операцию в штаб-квартире северной бригады ХАМАС
  • AP

Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram.

«Бойцы бригады «Гивати» провели оперативную деятельность в штабе северной бригады ХАМАС, который расположен в районе Шейх-Заид в северной части сектора Газа», — сказано в заявлении.

Уточняется, что израильские военнослужащие ликвидировали в данном районе десятки боевиков и заставу.

Ранее подразделения Армии обороны Израиля уничтожили порядка 400 шахт, являвшихся частью сети подземных тоннелей палестинского движения ХАМАС.

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