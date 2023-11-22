Литва поставила Украине 3 млн патронов к стрелковому оружию

Власти Литвы передали Киеву крупную партию боеприпасов, насчитывающую 3 млн патронов к стрелковому оружию. Об этом сообщили в Министерстве обороны балтийской республики.

Как отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, обязательства Вильнюса по части оказания помощи Киеву остаются неизменными.

В рамках этой помощи на Украину, по его словам, доставили 3 млн патронов, а также приспособление для дистанционного подрыва снарядов и зимнюю амуницию.

«Формируя пакеты помощи, мы находимся на связи с партнёрами и реагируем на важные потребности и приоритеты Украины», — заявил Анушаускас.

Ранее парламент Болгарии одобрил передачу Вооружённым силам Украины бронированной транспортной техники.