Правительство Швейцарии одобрило продажу ФРГ 25 танков Leopard 2

Федеральный совет Швейцарии одобрил продажу 25 танков Leopard 2 Германии.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Федеральный совет одобрил запрос об экспорте 25 боевых танков типа 87 Leopard 2 А4 в Германию», — сообщается на сайте.

Уточняется, что Берлин обязался не передавать их странам, не входящим в НАТО или ЕС.

Ранее агентство AFP сообщало, что Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведёт расследование появившихся сообщений о передаче швейцарских боеприпасов ВСУ через польскую компанию.