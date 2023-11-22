Правительство Швейцарии одобрило продажу ФРГ 25 танков Leopard 2
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
«Федеральный совет одобрил запрос об экспорте 25 боевых танков типа 87 Leopard 2 А4 в Германию», — сообщается на сайте.
Уточняется, что Берлин обязался не передавать их странам, не входящим в НАТО или ЕС.
Ранее агентство AFP сообщало, что Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведёт расследование появившихся сообщений о передаче швейцарских боеприпасов ВСУ через польскую компанию.