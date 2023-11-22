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Правительство Швейцарии одобрило продажу ФРГ 25 танков Leopard 2

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Федеральный совет Швейцарии одобрил продажу 25 танков Leopard 2 Германии.
Правительство Швейцарии одобрило продажу ФРГ 25 танков Leopard 2
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Федеральный совет одобрил запрос об экспорте 25 боевых танков типа 87 Leopard 2 А4 в Германию», — сообщается на сайте.

Уточняется, что Берлин обязался не передавать их странам, не входящим в НАТО или ЕС.

Ранее агентство AFP сообщало, что Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведёт расследование появившихся сообщений о передаче швейцарских боеприпасов ВСУ через польскую компанию.

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