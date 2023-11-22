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Bloomberg: план ЕС по оказанию помощи Киеву на €20 млрд может провалиться

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План Европейского союза по представлению Украине военной помощи на сумму €20 млрд в течение четырёх лет может провалиться на фоне разногласий среди членов объединения.
Bloomberg: план ЕС по оказанию помощи Киеву на €20 млрд может провалиться
  • РИА Новости

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

«Изначальный план ЕС выделить €20 млрд... рискует провалиться», — говорится в публикации.

По данным агентства, в числе стран, которые участвуют в разногласиях по этому вопросу, есть Германия.

Кроме того, инициативы по поддержке Украины также блокирует Венгрия, пишет агентство.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС надеются согласовать €20 млрд на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.

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