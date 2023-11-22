Bloomberg: план ЕС по оказанию помощи Киеву на €20 млрд может провалиться
- РИА Новости
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Изначальный план ЕС выделить €20 млрд... рискует провалиться», — говорится в публикации.
По данным агентства, в числе стран, которые участвуют в разногласиях по этому вопросу, есть Германия.
Кроме того, инициативы по поддержке Украины также блокирует Венгрия, пишет агентство.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС надеются согласовать €20 млрд на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.