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Минздрав Филиппин заявил, что число жертв землетрясения достигло 11

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Землетрясение, произошедшее 17 ноября в 30 км к юго-западу от острова Сарангани в филиппинской провинции Западный Давао, унесло жизни по меньшей мере 11 человек. Число погибших уточнили в Министерстве здравоохранения страны.
Минздрав Филиппин заявил, что число жертв землетрясения достигло 11
  • Gettyimages.ru

В сообщении, которое приводит телеканал ABS-CBN, уточняется, что травмы получили 730 человек, более 40 пострадавших по-прежнему находятся в медицинских учреждениях. Им оказывается необходимая помощь.

Очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине 10 км. Первоначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составляла 7,2 по шкале Рихтера.

Ранее появилась информация, что число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до девяти человек.

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