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ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении по Газе на четыре дня

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Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа на четыре дня.

Информация об этом появилась в Telegram-канале палестинского движения.    

«Во время перемирия оккупационные силы обязуются... обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Динх», — говорится в сообщении.

При этом ХАМАС также обязалось не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа.

Ранее ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Также стало известно, что Израиль опубликует имена заключённых, подлежащих освобождению.

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