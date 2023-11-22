ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении по Газе на четыре дня

Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа на четыре дня.

Информация об этом появилась в Telegram-канале палестинского движения.

«Во время перемирия оккупационные силы обязуются... обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Динх», — говорится в сообщении.

При этом ХАМАС также обязалось не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа.

Ранее ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.

Также стало известно, что Израиль опубликует имена заключённых, подлежащих освобождению.