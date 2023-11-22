ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении по Газе на четыре дня
Информация об этом появилась в Telegram-канале палестинского движения.
«Во время перемирия оккупационные силы обязуются... обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Динх», — говорится в сообщении.
При этом ХАМАС также обязалось не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа.
Ранее ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырёхдневном перемирии.
Также стало известно, что Израиль опубликует имена заключённых, подлежащих освобождению.