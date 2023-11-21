Путин: Россия продолжит обсуждение в БРИКС палестино-израильского конфликта

Россия инициирует дальнейшее обсуждение палестино-израильского конфликта в рамках БРИКС, заявил российский президент Владимир Путин на внеочередном саммите организации 21 ноября.

По его словам, Москва считает полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния.

«Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», — сказал Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

По итогу срочной видеоконференции БРИКС 21 ноября было согласовано коммюнике, в котором лидеры государств объединения призвали к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.