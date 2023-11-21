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Al Jazeera: армия Израиля обстреливает лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа

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Израильская армия ведёт обстрел крупного лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Данных об ущербе и пострадавших пока не приводится.

Ранее по меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаударов по лагерю беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

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