Путин: проведение в Газе операций без наркоза детям вызывает особые чувства

Президент России Владимир Путин заявил, что проведение операций детям без наркоза в зоне палестино-израильского конфликта вызывает особые чувства.

Российский лидер выразил обеспокоенность в связи с гибелью тысяч людей и гуманитарной катастрофой в секторе Газа.

«Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но когда смотришь, как делают операции без наркоза детям — это вызывает, конечно, особые чувства», — добавил Путин в ходе выступления на саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила, что cистема здравоохранения сектора Газа «полностью рухнула», закончились лекарства от рака и диабета.

Кроме того, в больнице «Аль-Шифа» все операции проходят без наркоза, поскольку закончилась анестезия.