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Путин: проведение в Газе операций без наркоза детям вызывает особые чувства

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Президент России Владимир Путин заявил, что проведение операций детям без наркоза в зоне палестино-израильского конфликта вызывает особые чувства.
Путин: проведение в Газе операций без наркоза детям вызывает особые чувства
  • РИА Новости

Российский лидер выразил обеспокоенность в связи с гибелью тысяч людей и гуманитарной катастрофой в секторе Газа.

«Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но когда смотришь, как делают операции без наркоза детям — это вызывает, конечно, особые чувства», — добавил Путин в ходе выступления на саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила, что cистема здравоохранения сектора Газа «полностью рухнула», закончились лекарства от рака и диабета.

Кроме того, в больнице «Аль-Шифа» все операции проходят без наркоза, поскольку закончилась анестезия.

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