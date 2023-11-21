Путин: Россия и Таджикистан намерены углублять партнёрство в оборонной сфере

Россия и Таджикистан собираются продолжить наращивать сотрудничество в оборонной сфере. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

В результате переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном российский лидер подчеркнул, что также стороны будут укреплять военно-техническое, антитеррористическое, антинаркотическое сотрудничество.

Путин добавил, что страны и далее намерены предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, а также активно использовать возможности 201-й российской военной базы, которая находится в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что Путин вручил Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.