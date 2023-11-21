Лавров: Россия согласна с ОИС по вопросу прекращения огня в секторе Газа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона разделяет оценки Организации исламского сотрудничества (ОИС) о необходимости прекращения огня в секторе Газа.

«Хочу, прежде всего, искренне выразить вам признательность за эту инициативу. Считаю её очень важной. Это очередной шаг после того саммита, который был созван президентом Египта 4 ноября, и упомянутого мной саммита в Эр-Рияде 11 ноября. Мы разделяем те оценки, которые прозвучали в ходе этих форумов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что главы МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) прибыли в Москву на переговоры по ситуации вокруг сектора Газа.