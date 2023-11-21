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В Армии Израиля сообщили об окружении района Джабалии в Газе

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Израильские военные окружили район Джабалии на севере сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В Армии Израиля сообщили об окружении района Джабалии в Газе
  • AP

«162-я дивизия завершила окружение Джабалии и приготовилась к продолжению наступления», — говорится в заявлении.

Отмечается, что израильские военные атаковали цели ХАМАС в этом районе в рамках подготовки местности к бою.

«Среди целей были три подземные шахты на окраине Джабалии, где были обнаружены террористы», — подчёркивается в тексте.

Ранее Армия обороны Израиля потеряла ещё двух военнослужащих в ходе боёв с ХАМАС в секторе Газа, общее число погибших солдат с 7 октября составило 380.

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